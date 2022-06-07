ЗакС поддержал назначение Кирилла Полякова в качестве вице-губернатора Петербурга

В Законодательном собрании Петербурга согласовали кандидатуру бывшего главы комитета по транспорту Кирилла Полякова на должность вице-губернатора города. За это проголосовало 47 парламентарием, против не выступил никто, а воздержался один человек.

Поляков будет в Смольном контролировать работу комитетов по промышленной политике, инновациям и торговле, по транспорту и по инвестициям. Ранее курированием этих комитетов занимался вице-губернатор Максим Соколов, которого освободили от должности 24 мая, после чего возглавил компанию "АвтоВАЗ".

С 2002 по 2007 годы был председателем Законодательного собрания Ленинградской области. С 2009 по 2012 занимал должность главы совета директоров ОАО "Кировский завод". Также он был президентом ассоциации "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" и генеральным директором АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

В конце мая 2020 года Полякова назначили председателем комитета по транспорту Петербурга.