Завод по производству упаковки построят на Мебельной улице

Новый завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования построят в Петербурге. В течение четырех лет он появится в Приморском районе. Предприятие построят в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов рассказал о том, что проект предусматривает строительство произведственного комплекса, который займется производством промышленного фасовочно-упаковочного оборудования. Отмечается, что срок строительства объекта составит 48 месяцев.

Завод будет представлять собой два промышленно-складских корпуса, административное здание и еще несколько объектов. 58 тысяч квадратных метров составит общая площадь предприятия. На заводе создадут производственную базу для развития перерабатывающей промышленности. Планируется, что открытие завода создаст 800 новых рабочих мест в Петербурге.

«Новое предприятие позволит выпускать упаковку для продуктов питания и непродовольственных товаров. Это соответствует национальным целям и приоритетам по импортозамещению. Мы должны использовать все имеющиеся у города возможности для поддержки инвесторов», – заявил губернатор города Александр Беглов.