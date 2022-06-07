Первая смена началась в 69 детских лагерях Петербурга и Ленобласти

На прошлой неделе в детских лагерях стартовала первая смена. 11 стационарных загородных лагерей Петербурга и 58 учреждений Ленинградской области приняли ребят. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Этим летом в петербургсуих лагерях для школьников реализуется масштабная оздоровительная кампания. Также несовершеннолетние петербуржцы отдыхают в десяти других регионах. Всего в детских лагерях в таком формате отдохнут 102 тысяч детей.

Губернатор города Александр Беглов рассказал, что пока дети на отдыхе в городе активизировали работы по благоустройству. Так, в Солнечном открыли пляж "Ласковый" для маломобильных граждан. На берегу Финского залива оборудовали деревянные настилы, санитарные комнаты и специализированные спортплощадки.

До конца года в города на Неве более 30 новых общественных пространств. Также планируют отремонтировать 46 городских магистралей по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".