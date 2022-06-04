В Петропавловской крепости развернулся масштабный фестиваль к 350-летию Петра I

На один день Петропавловская крепость стала порталом в XVIII век. Масштабный фестиваль развернулся на Заячьем острове. Он посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого. Для гостей праздника работают интерактивные площадки, а также мастер-классы. Зрители смогут днем понаблюдать проход войска императора по воде вокруг крепости.

«Мой костюм самый интересный из всех, которые сегодня представлены в реконструкции. Потому что это костюм Преображенского полка. Так называемый, венгерский костюм. Вот именно в таком костюме преображенцы штурмовали Нотебург в октябре 1702 года», — рассказал участник фестиваля Федор Макаров в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Участники помогут разобраться зрителм в деталях - это назвают уроками живой истории.