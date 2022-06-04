Поддержку туристической отрасли одобрил кабмин

В правительстве России одобрили выделение средств Минстрою на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В 2022-2024 годах на эти цели направят 3 427 710 500 рублей, в 2023 году более 10,5 млрд, а в 2024 году более 10 млрд рублей.

Средства направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, чтобы развить туристические кластеры в рамках государственной программы "Развитие туризма".

Напомним, что туроператорам собирются возместить траты на вывоз из-за рубежа туристов после закрытия воздушного пространства для российских самолетов.