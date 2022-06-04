В Петербурге заканчивают подготовку к ПМЭФ

В Петербурге заканчиваются работы по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму. Меньше двух недель осталось до начала масштабного события.

Комитет по благоустройству по поручению губернатра Александра Беглова вместе с подведомственными предприятиями завершают подготовку главных магистрадей и мест проведения форума. По словам Беглова, ПМЭФ-2022 отмети юбилей - он проводится в 25-й раз. В этом году в работе форума поучаствую представители около 70 государств.

«Петербург подготовил большую собственную деловую программу, а также культурную программу. Не менее важно для нас создать праздничную атмосферу на городских улицах и площадях, в аэропорту Пулково», — заявил Беглов.

На Московском проспекте, Витебском проспекте, Пулковском шоссе, Площади Победы и Благодатной улице выполнены основные работы по цветочному оформлению.