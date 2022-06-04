«Царица ночи» расцвела в Ботаническом саду

Редкое растение "Царица ночи" сегодня, 4 июня, расцвело в Ботаническом саду Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада.

Селеницереус крупноцветковый - так научно называют этот цветок. Из-за того, что бутоны растения раскрываются лишь на одну ночь, чаще растение называют "Царица ночи". Цветок откроет около шести цветков. Это самый крупный кактус среди рода Селеницереус. Экземпляр, который сегодня цветет, является клоном из довоенной коллекции. Он поступил в Ботанический суд в 30-е годы прошлого века, вероятнее всего, из Германии. Диаметр цветка в природе составляет более 35 см.

В пресс-службе Ботанического сада подчеркнули, что сегодня в режиме прогулки откроется Тропический маршрут с выходом через мангры. Кассы работают с 20:00 до 23:00. В оранжерею можно будет зайти до 23:15, а выйти надо будет до 23:45.