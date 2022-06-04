Ряды академиков и член-корреспондентов РАН пополнили десять петербургских ученых

Ученые Петербурга пополнили ряды академиков и член-корреспондентов РАН. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Академиками РАН избрали начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Евгения Крюкова, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона и директора Института трансляционной медицины Александра Конради.

Членами-корреспондентами РАН стали директор ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова» РАН Михаил Фирсов, директор Института эндокринологии Центра Алмазова Елена Гринёва, директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев и директор НМИЦ «Травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена» Рашид Тихилов.

Особо отметили прфессора Владимира Моисеенко. С марта 2013 года он возглавлял городской онкологический центр в Песочном.