Петербуржцы назвали самые любимые «кошачьи» места

В Петербурге 8 июня пройдет "Всемирный день петербургских котов". В честь этого праздника петербуржцы рассказали о своих любимых "кошачьих" местах в городе.

Среди горожан самым популярным оказалось котокафе "Республика кошек", которое находится на улице Якубовича. В творческом пространстве живут 25 котов. Также провести время с котиками и поиграть в настольные игры можно в антикафе Soulmate. Как сообщает Peterburg2, среди памятников горожане выделили скульптуру Ученого кота и памятник кошке блокадного Ленинграда и котенку Фунтику. В Колпино также установлена композиция, которая состоит из почтальона Печкина, кота Матроскина и Шарика.

Принято считать, что коты появились в Петербурге благодаря Петру I. По одному из мифов, первого четверолапого Ваську он привел из Голландии.