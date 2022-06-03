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Более 29 тысяч метров сетей заменят в Василеостровском районе

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© Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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О планах заменить более 29 километров сетей в Василеостровском районе Петербурга сообщили специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом сообщает пресс-служба "Теплосети".

Такие мероприятия помогут значительно повысить надежность теплоснабжения для более 50 тысяч местных жителей. Основные работы будут проходить в пределах квартала, который ограничен улицами Кораблестроителей и Наличной, Морской набережной и Адмиральским проездом. 24 тысячи погонных метров внутриквартальных трубопроводов полностью заменят на этом участке.

Сейчас работы находятся на стадии подготовки. Там обеспечиваются меры безопасности, доставляются материалы, разворачивается строительный городок и возводится сеть-дублер, чтобы до конца мероприятий потребители не остались без тепла. Полностью закончить работы собираются в 2024 году.

Распределительная сеть "Кораблестроителей" станет еще одним ключевым объектом реконструкции. Сеть проходит по одноименной улице от улицы Мичманской до Наличной, а её длина составит 5 146 метров.

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