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В Иран и Африку начнет поставлять тракторы «Петербургский тракторный завод»

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© Фото: Кировский завод

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Петербургский тракторный завод собирается переориентировать поставки с европейского рынка на азиатский. Также постановки планируются в Иран, страны Африки, Казахстан и Белоруссию. К 2023 году планируется увеличить объем производства до 50% и произвести около пяти тысяч единиц техники . Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал директор "Петербургского тракторного завода" Сергей Серебряков, до санкций завод был на европейском рынке, но из-за последних событий он закрывается. Эти поставки заместят внутрь Азии, Ирана, Казахстана и других стран.

В этом году планируется вырастить объем производства относительно прошлого года. В 2021 году компания произвела 3 700 машин, а в этом году уже 4400. В следующем году этот уровень планируется выйти на уровень в пять тысяч единиц. После введения новых санкций у компании не возникло проблем с производством и комплектацией запчастей. Все трактора, которые собирают на заводе, состоят из отечественных, белорусских и азиатских комплектующих.

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