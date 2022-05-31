В соцсетях показали фото рабочих, скатывающих в рулоны газон после церемонии с Бегловым

После открытия железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе исчез газон. Это произошло после торжественной церемонии при участии губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Через пять дней в социальных сетях появились фотографии, где с места проведения мероприятия снимают газон и сворачивают его в рулоны.

Местные жители обратили внимание петербуржцев на демонтаж газона в группе «ЖК Московский ЦДС Соседи» во вторник, 31 мая. На снимках видно, как люди в оранжевых жилетах скатывают газон в рулон. Интересно, что 25 мая в этой же группе публиковали снимки, где рабочие на этом же месте газон укладывают. Озеленение появилось перед торжественным открытием путепровода.

Напомним, что в преддверии Дня города, 26 мая, открыли обновленный Пулковский путепровод в Петербурге. Церемонию открытия посетили губернатор Беглов и глава «РЖД» Белозеров.