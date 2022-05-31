Путин предложил кандидатуру доцента СПбГУ на пост судьи Конституционного суда

В Совет Федерации на пост судьи Конституционного суда президент России Владимир Путин представил доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, специалиста по гражданскому праву Андрея Бушева.

По словам сенатора Андрея Клишеса, предварительное обсуждение кандидатуры проведет комитет по конституционному законодательству 7 июня.

Бушев родился в 1966 году. В 1988 он закончил ЛГУ имени Жданова, а в 1997 защитил кандидатскую диссертацию. С 200 года он занимает пост доцента кафедры коммерческого права. Также сейчас он занимает должность и. о. заведующего кафедрой гражданского права. Несколько лет он также работал старшим юристом в международной юридической фирме. Кроме того, возглавлял юридические департаменты в компаниях, которые принадлежат крупным международным концернам. Он был судьей Европейского суда по правам человека и является автором более 60 работ по проблемам ценных бумаг и корпоративного управления. В том числе у него есть работы на иностранных языках.