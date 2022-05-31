Названы районы Петербурга и Ленобласти с самыми активными клещами

В Петербурге 3381 человек столкнулось с укусами клещей с начала 2022 года, в Ленобласти - 1158. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор по городу и по региону.

В Северной столице 793 клещей сняли с детей до 17 лет. Пик укусов пришелся на прошлую неделю, а в поликлиники города обратились больше тысячи пациентов. Среди тех, кто столкнулся с членистоногими - любители отдыха на природе и дачники. Клещей привозят и из Ленинградской области.

Больше всего случаев в Гатчинском, Киришском, Тихвинском, Всеволожском, Бокситогорском, Тосненском и Кингисеппском районах. Из 431 клещей девять оказались заражены энцефалитом, из 288 клещей 91 переносили боррелиоз, а моноцитарным эрлихиоз был в одиннадцати клещах.

В Петербурге из 1388 случаев укусов пять были с энцефалитными клещами, а еще 361 переносили боррелиоз.