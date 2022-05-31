Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств СПбГУ

Пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета перестал занимать Алексей Кудрин. Об этом сообщается в материалах прошедшего ректорского совещания.

Кудрин направил руководству университета заявление, в котором отказался участвовать в очередных выборах деканах. Срок его полномочий истек 29 мая. Выборы декана факультета признали не состоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Сейчас обязанности декана временно исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

По словам первого проректора Елены Черновой, позже объявят новые выборы. Также в ближайшее время пройдет совещание с заведующими кафедрами факультета свободных искусств и наук. На нем обсудят впросы организации их работы.