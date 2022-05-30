В Роспотребнадзоре рассказали, в каких водоемах Петербурга нельзя купаться

В петербургском отделении Роспотребнадзора напомнили жителям и гостям города о том, в каких водоемах не стоит купаться. Прежде всего петербуржцев попросили не плавать в местах, где замечены птицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Петербуржцам не советует купаться в местах обитания уток, чаек или гусей. Это связано с тем, что они оставляют в воде личинки - ни вызывают аллергию у большинства людей. Также не стоит заходить в воду, чья поверхность цветет. Водоем с большим количеством водорослей также может быть опасным для человека. Скорее всего там водятся паразиты.

В ведомстве отметили, что не стоит плавать в местах, которые недалеко от сельскохозяйственных угодий, автомагистралей и свалок.