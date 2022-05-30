ЗакС Петербурга опубликовал правила посещения Мариинского дворца

На сайте Законодательного собрания Петербурга разместили правила посещения недавно открытого сада Мариинского дворца.

Прежде всего, в правилах указан режим работы зеленой зоны. В сад будут регулярно открывать по субботам и воскресеньям, с 11:00 до 19:00. Войти можно через ворота со стороны Вознесенского проспекта, дом 14. Отмечается, что посещение сада бесплатно.

Однако для горожан есть некоторые ограничения. В саду могут находиться не более 50 человек. Также туда нельзя проносить режущие и колющие предметы, любое ружие, петарды, ракеты, газовые баллончики, рюкзаки, чемоданы, штативы, алкогольные напитки и гелевые шары. В саду также запрещают купаться в фонтане и приходить с животными.