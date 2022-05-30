Археологи из Петербурга закончили второй этап восстановления Триумфальной Арки в Пальмире

Объединенный коллектив российских ученых вместе с сирийскими специалистами закончили работы по восстановлению Триумфальной арки в Пальмире. Осенью планируют провести полномасштабные научные археологические исследования. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александр Беглов, городские ученые давно и успешно занимаются изучением и восстанвлением памятников Пальмиры. Они были первыми, кто в 2016 году прибыл в этот древний город.

Год назад департамент музеев и древностей Сирийской Арабской Республики при содействии правительства Петербурга получили компьютер, который может работать с большими объемами графических материалов, в том числе и 3D-моделью древней Пальмиры, которую создали петербургские ученые.