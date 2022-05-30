Петербургский суд вернул полиции материалы по делу Шевчука

В Дзержинском районном суде Петербурга решили вернуть составителям материалы по делу солиста группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в протоколе не было описано событие правонарушения.

"Отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде.

Напомним, что ранее Дзержинский суд в Петербурге зарегистрировал административный протокол о дискредитации российских военных, который полиция Уфы составила на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.