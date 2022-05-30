Петербург попал в тройку регионов России по уровню благосостояния семей

Петербург попал в тройку лидеров по уровню благосостояния семей в России. Также в топе Москва и Ямало-Ненецкий округ. Об этом сообщает РИА Новости.

При составлении рейтинга специалисты ориентировались на потенциально возможный остаток денег у семьи после минимальных расходов. При этом в расчет брались семьи, где оба родителя работают. Эксперты сложили две чистые среднегодовые зарплаты. Из образовавшейся суммы вычли региональный прожиточный минимум с учетом того, к какой категории можно отнести членов семьи. По словам специалистов, в то в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями и двумя детьми остается 50 тысяч рублей после вычета минимальных жизненно необходимых трат.

Исходя из таких расчетов, у петербургских семей остается около 77 тысяч рублей, а у москвичей - 81 тысяча рублей. Также хороший достаток показали жители Магаданской области и Чукотки. На последних местах в этом рейтинге Кабардино-Балкария и Чечня.