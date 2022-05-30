Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на этой неделе

В Петербурге сегодня, 30 мая, и всю неделю будет хорошая погода. Об этм сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, в понедельник будет сухо и солнечно, а температура воздуха может достичь плюс 20 градусов. Также он отметил, что начавшаяся неделя явно не будет холодной, но серия южных циклонов добавит интриги в прогнозы.

"Уже завтра утром первый циклон, который будет смещаться через Прибалтику, вызовет усиление ветра и принесет дождь в Петербург в первой половине дня. Потом перерыв между циклонами и в первый день лета снова ждем +20 градусов", - рассказал синоптик.

Он отметил, что из-за второго южного циклона, который будет смешаться через прибалтику ближе к Петербургу, снова станет больше дождей. Несмотря на это, температура на этой неделе приблизится к норме.