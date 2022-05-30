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Поездка в недружественные страны может усложнить развод для петербуржцев

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© Фото: pixabay.com

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В современных реалиях петербуржцы и их юристы сталкиваются с новыми проблемами при переезде в другое государство. Особенно это касается бракоразводных процессов с переездом детей и делением имущества. Об этом сообщает Neva.Today.

Первая проблема появляется в удостоверением соглашений имущества и брачных договоров, если один из супругов гражданин одной из недружественных стран. По словам юриста Ильи Титова, нотариусы отказываются удостоверять какие-либо сделки, если у одной из сторон гражданство недружественного государства.

Так, если молодые супруги купили квартиру в Ленинградской области, а потом переехали в другую страну и купили там дом, пожили и решили развестись. То в России суд должен будет делить имущество по праву той страны, в которой они жили в этот раз.

Кроме того, история с переездами напрямую влияет еще и на наследование. От места проживания зависят вопросы, которые связаны с нотариусом, ведущим дело по наследованию движимого и недвижимого имущества, и применимым правом.

Также петербуржцам стало сложнее исполнять финансовые обязательства, например по алиментам. Жителям города физически сложно перевести деньги за рубеж легально или получить их оттуда.

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