До 30 июня продлил простой петербургский завод Hyundai

До 30 июня продлил простой автомобильный завод Hyundai в Петербурге. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, соответствующее письмо получили сотрудники компании. Период простоя подразумевает, что работники получают 2/3 зарплаты. Коллективный отпуск объявлен на заводе с 4 по 17 июля.

Также до 30 июня продлевают простой предприяти - поставщики Hyundai. Кроме того, не будет работать собственный завод корейского холдинга, который производит двигаетли.

Напомним, что петербургский автозавод Hyundai в марте этого года приостановил производство из-за нехватки комплектующих.