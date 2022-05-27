Стали известны лучшие пляжи Петербурга

Петербуржцам рассказали, где найти лучшие пляжи в этом сезоне. Об этом сообщает Peterburg2.

К летнему сезону подготовили 14 пляжей Курортного района. На всех есть спасательное снаряжение, специальная мебель, кабинки для переодевания и малые архитектурные формы. Лучшими пляжа посчитали Золотой, Дубковский и Ласковый.

Чтобы добраться до последнего нужно поехать в поселок Солнечное. Этот пляж самый большой и там можно увидеть скульптуры и проложенные дорожки для ходьбы. На выходе есть фонтан для мытья ног. Также на территории можно найти 10 волейбольных площадок, места для шашлыков, парковка и детские игровые зоны.

Золотой пляж расположен в Зеленогорске и там создали историческую зону променада. На территории установили 85 новых скамеек и шезлонгов, туалет, душевые и качели.

Дубковский пляж находится в Сестрорецке. Такое название он получил от парка "Дубки", который огораживает пляж лесом. Также там есть хорошая парковка, широкая полоса и игровая зона для детей.