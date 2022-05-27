В честь Дня Города зажгли факелы Ростральных колонн

Петербург сегодня, 27 мая, отмечает 319-летие. В честь праздника на стрелке Васильевского острова традиционно зажгли факелы Ростральных колонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Они зажглись в 09:55, перед началом церемонии возложения цветов к Медному всаднику. Гореть они будут до 11:00.

По словам губернатора города Александра Беглова, Ростральные колонны являются симоволом Петербурга, а зажжение факелов в дни торжеств и памятных дат - одна из прекрасных традиций.

Стоит отметить, что факелы будут дважды зажигать в честь Дня города. Второй раз они загорятся в ночь на 29 мая в рамках проекта "Музыка Дворцового моста".