"Диво остров" опроверг падение ребенка с горки

"Диво остров" опроверг информацию о том, что 24 мая в парке развлечений с горки упал ребенок. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

В компании заявили, что такие сведения не соответствуют действительности и фактически таких событий во вторник там не происходило. Отмечается, что семилетний мальчик пришел в "Диво остров" с мамой. На территории парка развлечений он самостоятельно залез на крышу кассового павильона, откуда и упал.

Мальчика госпитализировали в больницу. Ему оказали всю возможную медицинскую помощь.