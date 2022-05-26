Более 800 тысяч должников зафиксировано в Петербурге

С начала 2022 года в Петербурге судебные приставы завели 834 тысячи исполнительных производств.

О количестве должников в Северной столице рассказала заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Кристина Кашина.

За четыре месяца в городе на Неве возбудили 834 тысячи исполнительных производств. В прошлом году, например, этот показатель был равен 552. Отмечается значительный рост. Однако должникам иногда стоит быть внимательнее. Например, прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга провела проверку по обращению местного жителя, который заявил, что платит за несуществующие коммунальные услуги.

По словам Кашиной, приставы часто идут навстречу горожанам, учитывая затруднительную экономическую обстановку. Чтобы использовать отсрочку петербуржцам необходимо обратиться в суд с заявлением.

Причиной для обращения в суд может быть тяжелое материальное положение и существенные обстоятельства, связанные с плохим состоянием здоровья. Отмечается, что все это должно быть зафиксировано документально.