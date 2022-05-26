В Ленобласти открыли ферму по выращиванию зелени и клубники

Вертикальная ферма по выращиванию прян-аромтической зелени и салатов открылась в Ленинградской области. Об этом сообщает РБК.

По словам одного из инвесторов проекта Александра Ставицкого, на ферме внедрили технологию аэропоники, которая помогает выращивать зелень без использования субстратов и почв. Корни растений висят в воздухе и их постоянно опрыскивают растворами. Отмечается, что такой метод очень актуален в период импортозамещения, поскольку помогает заместить поставки зелени и овощей из-за рубежа в зимний и осенний период.

Ферма занимает 4,5 тысячи квадратных метров, а посевная площадь составляет 10 тысяч "квадратов". На ней собирются выращивать некочанные салаты, микрозелень, пряные травы, землянику и клубнику. Ставицкий заявил, что предприятие может производить до 35 тонн готовой продукции в месяц.