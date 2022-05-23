Почти 20 пляжей подготовят в Петербурге к купальному сезону

Подготовку к купальному сезону уже начали в Петербурге. В ближайшее время специалисты проверят почти 20 пляжей для отдыха. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

В ведомстве уже получили 16 заявлений-деклараций, которые направили владельцы пляжей. Также жителям города напомнили, что с 2020 года начали действовать новые правила пользования пляжами РФ.

Пока что количество пляжей, которое отправили администрациям районов в качестве заявки на открытие мест отдыха, явлется предварительным. Их число может вырасти. Стоит отметить, что в этом году районные администрации сами будут проводить проверку пляжей и выносить решение.