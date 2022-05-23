За 272 млн рублей реконструируют деревянный вокзал в Сестрорецке

Главгосэкспертизу прошел проект реконструкции деревянного вокзала в Сестрорецке, который разработал АО "Ленгипротранс".

В проекте говорится, что в ходе работ стены вокзала будут сохранены, а перекрытия и фундамент заменены. Также планируется восстановить утраченный декор. После реконструкции вокзал сможет принимать на 1,5 тысячи пассажиров в сутки. Стоимость строительства составляла 272 млн рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Здание вокзала построили на рубеже 19-20 вв. в 2014 году его признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2016 году памятником регионального значения. Его планируют реконструировать в один этап. Уже заключен контракт на разборку перекрытий и устройство новой кровли.