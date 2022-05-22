29 магазинов без кассиров открыл «ВкусВилл» в Петербурге

В Петербурге открылось 29 магазинов, работающих без кассиров, от "ВкусВилл". Об этом сообщает РБК.

В этих микромаркетах можно расплатиться лишь банковскими картами. Петербург стал третьим регионом страны, где фирма решила провести подобный эксперимент. Микромаркеты - небольшие точки продаж, где покупки можно оплатить без наличных и с самообслуживанием. Сейчас в Москве примерно 450 таких точек. При этом стоимость одного такого микромаркета составляет около 600 тысяч, но расходы окупаются примерно за 3-4 месяца.

В компании заявили, что магазины предназначены для быстрых покупок, а также в основном их размещают внутри офисов. В магазинах устанавливают несколько холодильников и стеллажей, а также кассу для самообслуживания. Там можно купить готовую кулинарию, например, каши и блинчики, салаты и закуски, холодный чай и лимонады, сэндвичи и прочее.