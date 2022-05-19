Петербуржцы смогут выбрать проект благоустройства для Петровского пруда

В трех районах города петербуржцы смогут выбрать дизайн для будущих общественных пространств. Их создание будет проходить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Жители Петербурга смогут проголосовать за дизайн-проекты в Красногвардейском, Петроградском и Колпинском районах. Например, проект благоустройства для Петровского пруда. Сделать выбор можно до 30 мая на сайте.

Стоит отметить, что каждый горожанин может стать катализатором значимых изменений в городской среде. Так, скейт-парк под мостов Бетанкура стал первым, в чьем проектировании приняли участие горожане. По словам автора площадки, основателя школы экстремальных видов спорта «Скейт Класс» Павела Мушкина, у петербуржцев благодаря этой возможности появляются такие площадки. Он отметил, что очень важно слышать запрос, который исходит от людей.