В Петербурге цены на медоборудование выросли на 100%

С начала марта этого года в Петербурге цены на медицинское оборудование в зависимости от производителя выросли на 20-100%. Также рост коснулся и оборудования отечественных производителей. Об этом сообщает "Коммерсант" на основании данных поставщиков медтехники "КЕЛЕАНЗ Медикал".

Как причину роста закупочных цен называют колебания валют и высокий процент импортных компонентов в изделиях, которые произведены в РФ. Также зарубежные производители стали сотрудничать с закупщиками в РФ по полной предоплате, что вынуждает фирмы использовать собственные оборотные средства или брать дорогостоящие кредиты.

Однако отмечается, что бесконечный рост цен невозможен и стабилизации стоит ждать в ближайшее время, но нельзя исключать скачки в будущем.