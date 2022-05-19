Учения Росгвардии прошли в Михайловском парке Русского музея

В Русском музее в рамках учений спецназ Росгвардии задержали условных террористов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления по региону.
В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти рассказали, что по легенде учений двое преступников заложили бомбу на территории Михайловского парка и захватили заложников в музее. В результате операции злоумышленников нейтрализовали, а заложников освободили, взрывное устройство удалось обезвредить.
Правоохранители показали кадры "спецоперации". По словам пользователей, видео напоминает ожившую компьютерную игру Counter-Strike.