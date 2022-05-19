В ночь на 29 мая в Петербурге пройдет Фестиваль огня

Фестиваль огня состоится в Петербурге в ночь на 29 мая. В этом году мероприятие посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Событие будет прохоить на территории Петропавловской крепости. Посомтреть на него также можно с Дворцовой набережной или по онлайн-трансляции.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что зрелищное шоу вызовет большой интерес у жителей и гостей города. Мероприятие уже стало одним из брендов Северной столице. В фестивале примут участие мастера огня, лазера и света из Армении, Киргизии, Белоруссии, Сербии и Москвы.

Кроме того, в ночь на 29 мая Петропавловскую крепость превратят в масштабный холст для работ в стиле поп-арт.