Петербуржец хотел скрыться от приставов, притворившись собакой под одеялом

В Петербурге должник по алиментам, находящийся в розыске, решил спрятаться от судебных приставов в кровати. Его мать и новая девушка пытались убедить сотрудников, что под одеялом находится сбака.

30-летний мужчина должен был каждый месяц платить 8,5 тысячи рублей на содержание девятилетней дочки. Однако он не выполнял свой долг и даже уже привлекался по административной статье. Петербуржец скрылся от наказания, а накопленный долг по алиментам достиг уже 364 тысяч рублей. Поэтому мужчину объявили в исполнительный розыск.

Приставы выяснили, что петербуржец жил с мамой и обзавлеся новой девушкой. В местном отделении ее знают как любительницу выпить в общественном месте. Сотрудники заявились к ним в гости. Мать мужчины начала убеждать их, что сын с ней не живет, но те заметили его вещи. Также вызвала подозрения сожительница, готовящая на кухне ужин. В итоге его нашли под одеялом на кровати. Мать заверяла, что там спит собака, а из под одеяло мужчина даже полаял и завыл.

Должника доставили в отдел судебных приставов. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о неуплате средств на содержание детей.