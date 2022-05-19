КСП Петербурга нашла у ГУП «ТЭК» нарушений на 11,5 млрд

Нарушения на общую сумму в 11,5 миллиарда рублей нашла в ГУП "ТЭК СПб" петербургская Контрольно-счетная палата.

Более 900 миллионов рублей из этой суммы связывают с неэффективным использованием собственности и бюджетных средств. Также КСП заявила о завышении закупочной стоимости топлива, что привело к необоснованно завышенным тарифам на отопление для потребителей.

Также петербургский "ТЭК" неэффективно использовал амортизацию как источник инвестиционной программы при формировании тарифа, а также по дополнительным видам деятельности занижало доходы.