В Петербурге могут сдать в аренду здания закрывшихся консульств

В Петербурге рассматривают вопрос, который связан со зданиями закрывшихся генеральных консульств. Они принадлежали европейским государствам. Смольный хочет рассмотреть несколько опций по использованию помещений.

Представителям дружественных стран хотят предложить новые места. Это связано с тем, что некоторые консульства находятся не в самых удобных помещениях. Также рассматривают вариант краткосрочной аренды.

Как сообщает ТАСС, правительство Петербурга не исключает тот вариант, что после окончанияспецоперации на территории Украины, многие государства вернутся.