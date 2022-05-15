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СМИ: инвесторы вынудили Смольный обратить внимание на «Горскую» и создадут там 17 000 рабочих мест

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© Фото: https://vk.com/promgorskaya?z=photo-207901072_457239017%2Falbum-207901072_0%2Frev

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Инвесторы намерены превратить промзону «Горская» на окраине Петербурга в современную и комфортную территорию. Ожидается, что этот проект подарит Северной столице почти 17,5 тысяч новых рабочих мест.

СМИ напомнили, что история освоения «Горской» берет свое начало еще с советских времен. В тот период на ее территории располагались предприятия и различные хозяйства, однако сейчас эти земли переполняют нелегальные свалки.

Петербургские власти не один год игнорировали промзону. Но сейчас за ее развитие взялись инвесторы, которые вынудили Смольный обратить взор на потенциал «Горской». Проект по комплексному развитию этой промзоны представила компания «Мегалайн» на ПМЭФ-2021.

«На площади в 150 гектаров планируется создать деловую зону, новые производства и общественные пространства, социальные объекты, медицинский центр, образовательные учреждения. Появятся новые рабочие места», — говорится в сообщении администрации Петербурга.

«Мегалайн» планирует обустроить в «Горской» парковую и туристическую зоны, а также современные склады и IT-кластер. Фактически, некогда заброшенная промзона превратится в современный инфраструктурный объект, подчеркнули в СМИ.

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