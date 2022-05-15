Петербуржцам рассказали способ отличить поддельные квитанции ЖКХ

Петербуржцы начали массово жаловаться на рассылку поддельных квитанция в почтовые ящики. Мошенники вводят жителей Петербурга в заблуждение, чтобы украсть их деньги. Инструкцию на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал вице-губернатор города Сергей Дрегваль.

В первую очередь стоит выяснить с какими организациями работает управляющая компания. Хоть поддельные квитанции и похжи на настоящие, но можно проверить на них ИНН, адрес и QR-код. Он не будет совпадать с тем, что у вас значится на прошлых квитанциях.

Также обычно управляющие компании заранее предупреждают клиентов о планируемых изменениях в оплате платежей. Если таких объявлений не было, то вы могли получить ненастоящую платежку.

Также актуальную информацию об оплате можно получить на сайте жилого комплекса, приложениях поставщика и почтовой рассылке. Также часто публикуют в официальных группах компаний в социальных сетях.