В Кронштадте пройдет прощание с контр-адмиралом Александром Спешиловым

На 80-м году жизни скончался экс-председатель Кронштадтского Морского собрания Александр Спешилов. Стало известно, когда пройдет прощание с ним. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района.

Спешилов скончался 13 мая. С ним попрощаются в Морском соборе Кронштадта. Церемония пройдет во вторник, 17 мая, в 12:00.

Спешилову за долгие годы работы удалось покомандовать боевыми кораблями на Черноморском флоте. Также он был командиром Кронштадтской дивизии. Он принимал участие в урегулировании военных конфликтов за рубежом. После отставки контр-адмирал работал в "Водоканале". При его участии также создали Музей воды.