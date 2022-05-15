Из-за циклона Петербург накрыло холодной волной

Новый этап похолодания стартует в Петербурге. В городе температура снова опустится ниже нормы. Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за циклона в Северную столицу придет очередная порция холодного воздуха. Столбик термометра опустится до плюс 12-14 градусов, а в области до 10-15 градусов тепла. Температура снова будет на два градуса ниже климатической нормы.

Небо над городом затянут облака, а также вновь вернутся дожди. Осадки при этом будут кратковременными. До десяти метров в секунлу усилится западный ветер и будет порывистым. Атмосферное давление вырастет, но все же составит 754 миллиметров ртутного столба - это ниже нормы.

В понедельник также будет дождливо и продолжится похолодание.