Петербургскому заводу «Киров-Энергомаш» выделят 200 млн рублей

Для АО "Завод "Киров-Энергомаш" фонд развития промышленности Петербурга одобрил предоставлеие займа на 200 миллионов рублей на покупку оборудования для производства продукции атомной отрасли. Об этом сообщает администрация города.

Оборудование купят в лизинг по программе модернизации действующего производства, что позволит предприятию увеличить объем выпуска продукции, а также понизить зависимость от поставок импортных комплектующих.

Напомним, что входящее в ГК "Кировский завод" предприятие производит оборудование для атомной отрасли, корабельной энергетики, нефтегазовой промышленности, тепло- и гидроэнергетики.