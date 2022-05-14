В Петербург привезли 8 упаковок лекарства для детей за 16 млн

Партия одного из самых доргих лекарств в мире «Церлипоназа альфа» поступила в Петербург. За 16 млн закуплены восемь упаковок препарата для детей с орфанным заболеванием. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

У детей, которым нужно лекарство, есть зрительные нарушения и прогрессирующие двигательные расстройства. У больных в тканях накапливается патологический липопигмент. Ребенку становится значительно лучше после введения препарата. Инфузии проводят раз в две недели.

Четырехлетней девочке уже ввели препарат в Первой детской больнице Петербурга. Это лекарство должно замедлить потерю двигательных функций. По словам врачей, у нее уже наблюдается значительная положительная динамика.