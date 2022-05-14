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В Петербурге заменят почти 50 км трамвайных путей за три года

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге в ближайшие три года собираются капитально отремонтировать трамвайные пути на 36 участках в рамках Адресной инвестиционной программы. Сейчас ремонт проводят в Кировском районе, а закончить его собираются к середине лета. Кроме того, до осени там будут благоустраивать участок.

С этого по 2024 год хотят заменить рельсы на 48,7 километрах трамвайных путей в десяти районах Петербурга: в Калининском, Выборгском, Невском, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском, Красногвардейском, Фрунзенском, Петроградском и Кировском районах. 

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас проводят ремонт на проспекте Стачек. По проспекту проложат почти 6,5 километров рельсов на участке от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, в том числе и трамвайное кольцо. Демонтаж путей уже завершили на отрезке от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта. Следующим этапом станут пути от улицы Маршала Казакова до Кронштадтского путепровода.

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