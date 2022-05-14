В Петербурге цены на электронику вернулись к январскому уровню

Бытовая техника и электроника подешевели до январского уровня. Как сообщает "КП - Петербург", ноутбуки, подорожавшие до 200 тысяч, сейчас стоят не больше 100 тысяч. Однако в магазинах пока нет наплыва в магазинах.

Отмечается, что в магазинах из-за падения цен меняют тысячи ценников. Эксперты предполагают, что петербуржцы еще не отошли от майских праздников или простоя не следят за новостями. По информации издания, беспроводные наушники сейчас можно приобрести за две тысячи рублей, ноутбук за 30 тысяч рублей, смартфон от девяти тысяч рублей, а холодильники от 20 тысяч. Сотрудники магазинов считают, что сейчас самое удачное время, чтобы купить что-то нужное по нормальной стоимости.

"Цены еще будут меняться, закупки ведь происходят в долларах. Доллар понизили, но курс все равно нестабилен", – отметил консультант.