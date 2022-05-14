В возрасте 58 лет умер правозащитник Андрей Бабушкин

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель межрегиональной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин скончался в ночь на субботу. Ему было 58 лет.

Член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что он был госпитализирован в тяжелом состоянии с осложнением заболевания.

"Великий Андрей Бабушкин скончался сегодня ночью. Я пока не найду слов, чтобы описать потерю для всех нас, для правозащиты", - написала она в своем телеграм-канале.

Смерть Бабушкина подтвердили и в пресс-службе СПЧ. Позже будет объявлена информация о времени и месте прощания с ним.