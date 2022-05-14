В Петербурге вход на праздник корюшки впервые будет бесплатным

Бесплатным для посещения в этом году будет праздник корюшки в Петербурге. Он состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая в эти выходные.

Фестиваль начнется в 11:00. В субботу и воскресенье он будет принимать гостей до 18:00. Жителей и гостей города ждет дегустация "Генеральской ухи", а также в программу войдет приготовление рыбного супа. Во время фестиваля пройдет конкурс рыбаков, выставки фото, мастер-классы, пластика и живопись. Самым юным гостям приготовили интерактивы.

Как рассказали организаторы фестиваля, в рамках мероприятия будет и рыбный рынок. Прилавки наполнят свежей рыбой, которая будет продаваться по специальной цене. Также посетителей ждут сувениры. Специальными гостями праздника будут участники кинофестиваля "Виват кино России!".