В Петербурге «Ростех» запустил проект по импротозамещению

В Петербурге АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта запустил проект по импортозамещению. Предприятие принадлежит корпорации "Ростех" и собирается выпускать на своей площадке гидроцилиндры для дорожной, сельскохозяйственной и коммунальной техники.

В пресс-службе Фонда развития промышленноси рассказали, что в проект вложили около 235 млн рублей. Из них 188 млн получили в рамках льготного займа по программе "Конверсия".

Как сообщает телеканал "Петербургский дневник", новое производство полного цикла позволит изготавливать в Петербурге до 55 тысяч единиц продукции в год. Там отметили, что основными заказчиками будут крупнейшие российские производители сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники. Среди них НИТИ имени Снегирева, Арзамасский завод коммунального машиностроения и Петербургский тракторный завод.