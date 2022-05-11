День Победы в Петербурге отметил самый возрастной участник ВОВ

Петербуржец Валентин Росляков является самым возрастным из живущих участников Великой Отечественной войны. Он принял участие в Параде Победы на Дворцовой площади.

Росляков родился в царской семье, прошел все ВОВ и ведет активную военно-патриотическую работу. Его имя занесено в книгу рекордов России. Сейчас ему 106 лет. В ряды рабоче-крестьянской Красной армии он вступил в 21 год.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", Росляков получил свое первое ранение в декабре 1941 года. Из-за этого ему пришлось полгода провести в госпитале. Однако после лечения он снова отправился на фронт. Там и началась его боевая биография. При этом он до сих пор прекрасно помнит всю войну.

По его словам, принять участие в Параде Победы было делом чести. Он сожалеет лишь о том, что рядом с ним не было супруги - она тяжело болеет.